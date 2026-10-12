Martí (Junts) afirma que si és alcalde de Barcelona mantindrà 10.000 llicències de pisos turístics

JUNTS PER BARCELONA - Arxiu
BARCELONA, 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts en l'Ajuntament de Barcelona i candidat a les municipals de 2027, Jordi Martí, ha assegurat que si arriba a alcalde de Barcelona conservarà les 10.000 llicències de pisos turístics, encara que no en concedirà ni una més: "És una oferta que és del 1% respecte a l'oferta general residencial".
Així ho ha manifestat en una entrevista concedida a 'El Periódico' recollida per Europa Press aquest dilluns, en la qual ha afegit que la prohibició dels apartaments turístics és una "trampa" de l'actual alcalde, Jaume Collboni, per dissimular el que considera un fracàs en les seves polítiques d'habitatge.
Sobre la decisió la passada setmana de l'Ajuntament de Barcelona de comprar un edifici i un solar ocupats per frustrar els desallotjaments en curs, Martí considera que és "lamentable, populista i inaudit" i ha afegit que, per a ell, és un insult a tots els que segueixen els procediments establerts de la protecció oficial.
Davant l'augment poblacional a Catalunya i sobre la possibilitat de promoure edificis més alts, Martí ha dit que Barcelona és una de les ciutats del món més densificades i que una posició "intel·ligent" seria evitar incrementar-ho, si bé en algun punt perifèric, puntualment, es podria plantejar més altura.
No obstant això, Martí ha expressat: "No volem una Catalunya de 10 milions d'habitants. Jo no la vull i Junts no la vol. Ni tampoc la Barcelona dels 2,5 milions".
AC
Preguntat per com preveu retenir els votants de Junts davant de la irrupció d'AC, Martí ha assenyalat que "aquests partits emergents són una amenaça per a molta gent", no només per al seu partit.
Així mateix, ha dit que Junts no competirà amb ningú en concret, que no té por de ningú, ni va a remolc: "Venim de fer una feina molt ben feta, amb posicions molt clares i conegudes, així que no hem de demostrar res davant de segons quins partits".
Ha afegit que durant la campanya defensaran Barcelona, la seva gent, l'ordre, la llei, la convivència, la justícia social, l'equitat i que Catalunya és un sol poble, i que ho faran en positiu, "mai des de la por, la confrontació ni la polarització".
AMNISTIA
Preguntat per la decisió del Tribunal Constitucional d'aplicar l'amnistia als dirigents independentistes catalans sobre els quals pesa el delicte de malversació, i que permetria el retorn de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Catalunya, Martí ha dit que la seva arribada "és una gran notícia, encara que arribi tard".
Sobre el paper que li agradaria, ha dit que el que Puigdemont decideixi "serà benvingut" i que desconeix quin rol tindrà en les municipals o si vindrà abans o després.