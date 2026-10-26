Martí (Junts) afirma que Collboni ha estat incapaç de "protegir la ciutadania" en els aldarulls

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha afirmat que l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, i el seu govern han estat incapaços de "protegir la ciutadania, els comerços i els veïns" durant els aldarulls d'aquest dissabte al centre de la ciutat.
En un comunicat aquest dilluns, Martí ha avançat que el seu grup presentarà en el ple d'aquest divendres un prec a l'alcalde per demanar-li que "no només condemni els aldarulls i doni suport als comerciants, sinó que els ofereixi ajuda i garanties de protecció de cara al futur".
"Els comerciants necessiten ajudes perquè hi hagi un rescabalament per totes les pèrdues que hi ha hagut i necessiten també protecció. Necessitem garanties que aquests episodis no es tornin a produir", ha reclamat.