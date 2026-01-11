Marta Villanueva (PSC) diu que la prioritat és "donar resposta" a les persones sense llar

BARCELONA 11 gen. (EUROPA PRESS) -
La regidora del PSC a l'Ajuntament de Barcelona Marta Villanueva ha assegurat que la prioritat de l'Ajuntament és "donar resposta" a les necessitats de les persones sense llar a la ciutat.
Ho ha dit aquest diumenge en declaracions a la premsa durant la celebració dels Tres Tombs en substitució de l'alcalde, Jaume Collboni, que s'ha retardat i no ha pogut atendre als mitjans.
Villanueva ha assenyalat que la fase d'alerta per fred està activada fins al 13 de gener, però que "es pot allargar" si ho requereixen les condicions climatològiques.
Ha explicat que abans d'acabar el passat any polític van deixar "el treball avançat" amb els grups i les entitats socials, i ha assenyalat que l'Ajuntament compta amb pressupost per donar resposta a aquestes necessitats.
Ha emplaçat a la resta de grups polítics a treballar per millorar les condicions de les persones en situació de sensellarisme.