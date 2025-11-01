Marta Sendra nomenada com a nova comissionada d'Educació de Barcelona

BARCELONA 1 nov. (EUROPA PRESS) -
Marta Sendra Ibáñez ha estat nomenada com a nova comissionada d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, una figura que es crea per enfortir les polítiques educatives municipals.
Aquest nomenament respon a la voluntat d'impulsar i donar suport polític a la Regidoria d'Educació, reforçant la seva capacitat de coordinació i interlocució amb els diferents agents dels districtes de la ciutat, informa el consistori en un comunicat aquest dissabte.
Entre les seves funcions estarà l'impuls de l'estratègia educativa municipal, la col·laboració amb els centres educatius, les relacions amb les entitats del tercer sector, les associacions de famílies i els agents educatius i la planificació i execució de projectes educatius municipals.
Sendra té el títol de magisteri per la Universitat Autònoma de Barcelona i té dos postgraus, un d'Educació Especial i un altre d'Educació Física.
Ha desenvolupat gran part de la seva carrera en l'àmbit de l'educació especial, on es va iniciar com a educadora en l'Institut Ortopedagògic de Nen Déu i va seguir durant 40 anys com a mestra d'educació especial en l'Escola REL i, a més, ha estat secretària d'educació de la Federació de Barcelona del PSC i consellera de districte de l'Eixample.
També ha ostentat el càrrec de vocal d'escoles d'educació especial en l'Associació Empresarial d'Economia Social (AESS), en l'associació DINCAT (Discapacitat Intel·lectual de Catalunya), a la junta de la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya (FECEC) i ha estat secretària de la Unió Espanyola de Cooperatives d'Ensenyament (UECoE).