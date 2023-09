Marta Pessarrodona, Eliseu Climent i Maria del Mar Bonet reben la Medalla d'Or de la Generalitat

Aragonès els defineix com "lluitadors incansables" per la llengua i la cultura catalana



BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha entregat aquest dijous la Medalla d'Or de la Generalitat a l'escriptora catalana Marta Pessarrodona, a l'editor i promotor cultural valencià Eliseu Climent i a la cantautora balear Maria del Mar Bonet, als quals ha definit com "tres lluitadors incansables" per la llengua i la cultura catalana.

Ho ha dit en el seu discurs de clausura de l'acte d'entrega de les medalles, que s'ha celebrat a la plaça Margarida Xirgu de Barcelona amb uns 200 convidats, entre els quals destaquen la presidenta del Parlament, Anna Erra, la vicepresidenta, Alba Vergés, i els expresidents de la Generalitat José Montilla, Artur Mas i Quim Torra.

També han assistit els consellers Roger Torrent, Natàlia Mas, Tània Verge, Meritxell Serret, Anna Simó, Joaquim Nadal, David Mascort, Joan Ignasi Elena, Ester Capella, Manel Balcells, Carles Campuzano, Natàlia Garriga i Gemma Ubasart, així com representants polítics com Ernest Maragall (ERC), Xavier Trias (TriasxBarcelona) i la presidenta de Junts, Laura Borràs, i figures destacades del món de la cultura i les lletres catalanes.

Aragonès ha reivindicat als tres guardonats com referents i defensors de la llengua i cultura catalana: de Pessarrodona ha elogiat la seva obra literària i reivindicació de la dona; de Maria del Mar Bonet, haver defensat "l'arrel com manera d'obrir-se al món", i ha definit Climent com exemple de compromís i activisme cultural.

CATALUNYA, "ASSOCIADA" A LA PLURALITAT I DIVERSITAT

Ha destacat que la idea de Catalunya "com a nació va associada a les idees de pluralitat i diversitat", i ha cridat a enfortir l'ús social del català, que per ell suposaria el millor homenatge que se li pot fer a la lingüista Carme Junyent, que va morir el 3 de setembre.

Aragonès ha avisat que, davant els que els "molesta que aquesta llengua es promogui", les institucions de Catalunya seguiran treballant per impulsar el català, per normalitzar la seva presència en la cultura digital i pel seu ple reconeixement, ha dit, a l'Estat i Europa.

DISCURSOS DELS GUARDONATS

En recollir el guardó, Pessarrodona (Terrassa, Barcelona, 1941) ha defensat que el "bilingüisme es combat amb el plurilingüisme", en un discurs en el que ha recordat personalitats destacades de les lletres catalanes com Maria Aurèlia Capmany, Gabriel Ferrater, Josep Carner, Salvador Espriu, Carles Miralles i Carme Junyent.

Climent (Llombai, València, 1940) ha rememorat quan en els anys 60 la seva "irreprimible obsessió per construir i reconstruir els pilars fonamentals dels 'Països Catalans" el va portar a treballar per demolir tímidament, ha dit, les estructures del franquisme, i ha assegurat que rebre la distinció en un moment polític que ha considerat complicat li dóna energia per seguir treballant per la cultura i la llengua.

Per la seva banda, Maria del Mar Bonet (Palma, Balears, 1947) ha explicat que ha cantat tota la seva vida en català de manera normal i sense complexos d'inferioritat perquè "la llengua catalana és l'ànima dels 'Països Catalans", on ha crescut i s'ha format artísticament en llibertat, ha afegit.

PRIMER ACTE INSTITUCIONAL DE LA DIADA

L'acte, amb el qual la Generalitat obre la celebració de la Diada de el 11 de setembre, ha començat a les 20.10 hores amb la interpretació de 'El cant de la Senyera' per part dels grups barcelonins Orfeó Atlàntida i Cor Dyapason.

Ha seguit amb un discurs de l'actriu Anna Barrachina, que ha elogiat el treball dels guardonats per "expandir" la llengua i la cultura catalana i, després de l'entrega de les medalles i la clausura d'Aragonès, l'acte ha conclòs amb l'himne de Catalunya interpretat per la cantant Mireia Feliu acompanyada per Roger Mas al piano.