María José Catalá (PP), nova alcaldessa de València amb el suport dels 13 edils del PP i sense els suports de Vox

VALÈNCIA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a l'Alcaldia de València i guanyadora de les passades eleccions, María José Catalá, ha estat designada aquest dissabte primera edil de la ciutat amb majoria simple en el ple de constitució de la nova corporació local després dels comicis del passat 28 de maig. Catalá només ha comptat amb els vots dels 13 edils de la seva formació i sense els quatre de Vox, que han donat suport al seu propi candidat.

Catalá ha rebut la vara de comandament que l'acredita com a alcaldessa en mans del seu antecessor, Joan Ribó. Aquest últim, no obstant això, tant el 2015 com el 2019 va prescindir d'aquest atribut que l'acreditava com a primer responsable municipal. Llavors, Ribó va demanar al secretari general de l'Ajuntament que la guardés perquè entenia que representava una manera de governar amb la qual no s'identificava i va assegurar que no li calia "ni vara ni comandament".

Amb els vots del PP, el cap de llista d'aquesta formació ha obtingut el suport de 13 dels 33 edils que conformen l'Ajuntament, la qual cosa li atorga majoria simple.

Els representants de la resta de grups municipals, els nou de Compromís, els set del PSPV i els quatre de Vox han votat els seus respectius candidats, Joan Ribó, Sandra Gómez i José Manuel Badenas.

L'article 1986 de la Llei Orgànica 5/1985, del 19 de juny, del Règim Electoral General estableix que si en la primera votació cap de les persones candidates obté la majoria, es proclamarà alcalde o alcaldessa el regidor o regidora que encapçali la llista més votada en els comicis.

Catalá ha jurat el càrrec amb la fórmula habitual, en castellà, i s'ha compromès així, per la seva "consciència i honor", a complir les "obligacions" corresponents al seu càrrec, amb "respecte i lleialtat al rei" i a "guardar la Constitució com a norma fonamental", a més de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

El final de la votació i la declaració de Catalá com a primera edil de nou han estat rebuts amb aplaudiments, tant a l'hemicicle municipal com al Saló de Cristall de l'Ajuntament, on han seguit la sessió alguns convidats.