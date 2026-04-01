Maria Eugènia Gay assegura que Sarrià-Sant Gervasi tindrà "200 nous pisos socials" en 3 anys

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
La tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i regidora de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugènia Gay, ha assegurat aquest dimecres que el districte tindrà "200 nous pisos socials" en 3 anys, 73 més dels que hi ha en l'actualitat, fet que considera la inversió més gran en habitatge del districte en la història.
"L'oposició ens critica per no fer res, però les dades parlen per si soles: en els dos primers anys vam invertir 32,8 milions. En l'etapa de Trias, a la primera meitat de mandat, van ser 21,5 milions", ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.
Preguntada per si el consistori s'ha plantejat adquirir els terrenys de la casa Can Raventós a la promotora CORP, impulsora de la construcció de 59 habitatges en l'entorn verd, ho ha negat perquè l'elevat preu --entre 18 i 20 milions d'euros-- anirien en detriment de construir habitatge social, i a més ha assenyalat que, encara que entén les reivindicacions de la plataforma veïnal, la propietat no vol negociar.
Sobre un altre immoble del districte, la Casa Buenos Aires al barri de Vallvidrera, ha explicat que aquesta es va expropiar il·legalment per part de l'Ajuntament i que una sentència ho va anul·lar: "Ara estem negociant amb la propietat l'import de l'expropiació. L'objectiu és convertir-lo en habitatge d'emergència i habitacional per a joves".
Quant a Barcelona, ha expressat que s'està en un moment en el qual "són necessàries ciutats fortes que aixequin la veu" i ha reivindicat que la capital catalana, després de nomenar a Gaza i a les ciutats de Palestina com a nou districte 11 de la ciutat, va ser la primera ciutat a defensar a la població de Gaza davant del genocidi perpetrat per Israel.