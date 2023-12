Maragall veu l'Ajuntament de Barcelona en "provisionalitat" i defensa nous lideratges a ERC

BARCELONA, 17 des. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha assegurat que el consistori "viu en una eterna provisionalitat", per la qual cosa ERC ha decidit no quedar-se instal·lat i preparar-se, ha dit, perquè aflorin nous lideratges.

"Semblava que hi podria haver un vincle directe entre el que succeïa amb els acords polítics a Catalunya i a l'Estat i el que podia passar a Barcelona, però ha quedat clar que no és així i s'ha imposat aquesta paralització i immobilisme", ha explicat en una entrevista a 'La Vanguardia', recollida aquest diumenge per Europa Press.

Ha retret que l'alcalde, Jaume Collboni, "està còmode a força de renunciar a un pressupost", i ha afegit que una pròrroga pressupostària implicaria, segons ell, la renúncia a un volum significatiu d'inversions.

Per Maragall, el model que està defensant el govern de Collboni "facilita un conjunt d'èxits a determinats sectors, però el més greu i terrible és que aquest model és compatible amb l'increment de la desigualtat".

Preguntat textualment si practicar una oposició constructiva al govern de l'exalcaldessa Ada Colau els va condemnar en les urnes en les eleccions municipals del 28-M, ha respost que sí i que "en les últimes eleccions no hi va haver un debat sobre el model de ciutat, sinó una espècie de referèndum entorn de l'alcaldessa".