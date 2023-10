Maragall reitera el 'no' d'ERC als pressupostos i acusa Collboni de "xantatge a la ciutat"

Critica l'alcalde per "subordinació madrilenya" respecte a les seves mesures i la reunió amb Almeida de dimarts



El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha reiterat el 'no' del seu partit als pressupostos de la capital catalana per al 2024, que se sotmeten per primer cop a votació aquest dimecres, i ha acusat l'alcalde, Jaume Collboni, de fer "xantatge a la ciutat" en apel·lar dilluns a la responsabilitat dels grups municipals per aprovar-los.

"És una excusa bastant vella, bastant manida i bastant dolenta. I em sap greu per Barcelona, perquè no és la manera en què s'han de tractar aquest tipus de missatges alarmistes", ha criticat en una entrevista d'aquest dimecres a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press.

L'alcalde de Barcelona va avisar que es quedarien al calaix 715 milions d'euros si no s'aprovaven els pressupostos, cosa que el republicà no veu "en absolut" que sigui veritat, i ha assegurat que fins i tot amb una eventual pròrroga es poden aprovar nous conceptes de despesa a mesura que es van produint els ingressos normals de l'any.

Per això, ha instat Collboni a retirar el punt del dia en la Comissió d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona i "començar a fer les coses bé".

També ha assenyalat que el PSC s'està allunyant de la possibilitat que ERC entri al govern de la ciutat en "estar retrocedint" en les polítiques de mobilitat, de pacificació i de canvi climàtic a la ciutat, ha enumerat.

"SUBORDINACIÓ MADRILENYA"

Maragall ha criticat Collboni per mostrar "senyals de reculada de polítiques progressistes" amb un pressupost que segons el seu parer és el mateix que l'any passat, i ho ha atribuït a estar complint amb les que el PP va facilitar la seva investidura, textualment.

En aquest sentit, l'ha acusat de "subordinació madrilenya", en referència també a la trobada d'aquest dimarts de Collboni amb el seu homòleg de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que Maragall ha criticat per, en les seves paraules, donar missatges clars.

"No hi ha dubte sobre quina és la seva orientació. Amb l'alcalde de Madrid i amb el Rei, per cert, això sí. Però amb els grups municipals hi parla molt poc", ha subratllat.