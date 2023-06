Maragall (ERC) veu un "espectacle indigne" en la investidura de Collboni amb suport de BComú i PP

"Lamento l'oportunitat perduda per reconstruir la confiança que estava en joc"



BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del grup municipal d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ha titllat de "espectacle indigne" la investidura de Jaume Collboni (PSC) com a alcalde aquest dissabte amb els vots de BComú i PP: creu que s'ha produït en contra de la decisió que va prendre la ciutat a les urnes.

Ho ha dit en la seva intervenció en el ple d'investidura després que Collboni s'hagi alçat amb la vara d'alcalde en un últim gir de guió, ja que aquest mateix dissabte al matí les bases de Junts i ERC havien arribat a un acord per investir el líder de Trias per Barcelona, Xavier Trias.

Per a Maragall, aquest escenari té a veure amb "el poder, fred, descarnat, explícit", i ha agraït a Trias les negociacions les últimes setmanes, en què ha dit que el líder de Trias per Barcelona ha pres la iniciativa, ha assumit el risc i la disposició.

Ha retret a PSC, BComú i PP no tenir un acord, com sí tenien Junts i ERC, i ha afegit: "Sóc conscient i lamento l'oportunitat perduda per reconstruir la confiança que estava en joc i que érem a punt de recuperar".

Ha avisat Collboni que "no ho tindrà fàcil, no només per l'oposició, sinó per la ciutadania que li farà d'oposició. La ciutadania no perdonarà aquest espectacle", ja que ha recordat que els ciutadans van demanar un canvi en les eleccions.

"El grup d'ERC a qui represento seguirà servint aquesta ciutat, aquest país, i seguirà servint la seva llibertat, el seu dret, les seves ambicions i esperances, que no moriran", ha conclòs.