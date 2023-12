Maragall (ERC), sobre la seva sortida: "Seré un afiliat més. Tindré un vot entre milers. I prou"

Critica la "frivolitat i l'escassa responsabilitat institucional" de Collboni

BARCELONA, 21 des. (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha afirmat que no té previst tenir cap implicació en el partit quan deixi el consistori, la qual cosa s'oficialitzarà en el ple de divendres: "Seré un afiliat més. Tindré un vot entre centenars i milers. I prou".

"No deixaré de tenir opinió pròpia. No deixaré de tenir eventualment paraula. No deixaré de tenir capacitat d'analitzar o d'observar o de llegir i interpretar el que passi. I així ja veurem. No tinc cap decisió presa en aquest terreny. No hi ha cap forma d'intervenció prevista. Al contrari", ha expressat en una entrevista d'Europa Press.

Maragall, que va anunciar la seva sortida de l'Ajuntament en el ple de novembre, ha fet balanç del seu pas per les arques municipals, que qualifica com "apassionant i interessant en tots els sentits", sobretot l'experiència personal, de la qual diu que s'emporta un bagatge d'afectes, d'experiències i de relacions.

Ho veu com un adeu a la seva vida política "des de molts punts de vista: també des del punt de vista internacional, des del punt de vista de l'edat", i també sobre la situació global, en la qual veu un moment de canvi.

"Ja s'ha acabat l'etapa de la defensiva, per exemple, en el terreny de la repressió i de la relació amb l'Estat i, per tant, és un moment de projecció, de mirar lluny, de noves energies i nous impulsos i nous lideratges", ha insistit.

"GEST I CONTINUÏTAT" AL GOVERN

Sobre la situació actual a l'Ajuntament des de la investidura de l'alcalde, Jaume Collboni, Maragall ha criticat que "hi ha gest i continuïtat de l'obra feta, hi ha inauguració de coses que ja estaven en marxa", i ha insistit en la deriva conservadora que veuen en el govern socialista.

En aquest sentit, ha afirmat que "els missatges que envia" Collboni mantenen una direcció cap a Junts, i ha explicat que ell s'ha reunit dues vegades amb l'alcalde i que l'última va ser fa mesos.

Preguntat per si ERC vol entrar al govern de Collboni, ha respost que són decisions que corresponen als republicans "quan toqui, quan hi hagi prou elements per prendre decisions, que en aquests moments no hi són".

No creu que el pacte d'investidura entre Junts i ERC (que no es va arribar a materialitzar) hagi condicionat les negociacions per formar govern ara i, preguntat per si la seva sortida facilita un pacte amb el PSC, ha apel·lat a la capacitat del partit per decidir-ho.

COLLBONI "GUANYA TEMPS"

Considera que Collboni "guanya temps" en situar la primavera com l'horitzó per pactar un acord de govern i els pressupostos per al 2024, cosa que el líder republicà ha qualificat de frivolitat i d'escassa responsabilitat institucional.

"El que fa és guanyar temps, simplement. I continuar inaugurant llums de Nadal. Després encendrem els de primavera o tirarem els coets de Sant Joan", ha afirmat.

Aposta perquè Barcelona exerceixi de capital de Catalunya i que assumeixi responsabilitats en qüestions com l'educació, el canvi climàtic, l'habitatge i la metròpolis: "Però en tot això també ara opino com a ciutadà".