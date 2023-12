Maragall (ERC) s'acomiada de la tasca "més noble i exigent" a l'Ajuntament de Barcelona

Se'n va "convençut que Barcelona sabrà trobar el camí"

BARCELONA, 22 des. (EUROPA PRESS) -

El fins ara president del grup d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, s'ha acomiadat del consistori en el que ha estat el seu últim ple assegurant que governar des de la representació democràtica és la tasca "més noble i exigent" de la vida.

En el seu discurs de comiat aquest divendres, qui va ser regidor de govern entre 1995 i 2003 amb el PSC i va liderar la llista més votada (ERC) el 2019 ha assegurat que està "convençut que Barcelona sabrà trobar el camí, precisament perquè compta amb la ciutadania, les persones, el talent i l'empenta".

Ho ha dit després d'avisar que no té sentit celebrar l'exalcalde i expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall, com una referència obligada de la millor Barcelona si no es formalitza el projecte de "governació democràtica per a la realitat metropolitana, avui menyspreada i negada per acció o omissió".

A més a més, ha demanat als regidors "que tinguin l'ajuntament al cap i la ciutat al cor" perquè posin en la política la determinació i la governació que assegura que la ciutat mereix.

UNA NOVA ETAPA

Maragall ha recordat que es va afiliar a ERC el 2018 quan líders polítics com Oriol Junqueras eren a la presó i que se'n va a punt de la "recuperació dels drets polítics bàsics per mitjà d'una amnistia guanyada a pols de negociació".

Davant d'una nova etapa, ha demanat als regidors que decideixin si volen que Barcelona ha de "ser només l'escenari o podrà ser protagonista del seu propi futur" i si vol ser la capital de Catalunya o la segona ciutat d'Espanya, ha dit.

Per fer-ho, Maragall ha fixat algunes prioritats polítiques: el traspàs de la comissaria de la Via Laietana, "la reducció significativa de la desigualtat", la millora de les accions contra el canvi climàtic i posar l'educació i la cultura al servei de la diversitat de la ciutat i de Catalunya.

CREUS I GASOL

Tot i que ha assegurat que no faria una llista de noms a agrair perquè seria massa llarga, Maragall ha recordat dos noms: el primer el de Rosa Maria Creus, "la treballadora més eficient, la funcionària més honesta, la millor persona del món".

També el de Marina Gassol, regidora d'ERC que va morir aquest mes de març als 50 anys: "La republicana més conseqüent, la ciutadana més compromesa amb els seus veïns".

Des de la tribuna del ple, l'han acompanyat la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà; les portaveus d'ERC, Raquel Sans i Marta Vilalta; l'exconseller Juli Fernández; i l'expresident de la federació de Barcelona d'ERC Gerard Gómez del Moral.