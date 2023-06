Maragall (ERC) es reuneix amb Collboni i Colau respectivament per a una "presa de contacte"

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, es va reunir dimarts amb el candidat del PSC, Jaume Collboni, i aquest dimecres al matí amb l'alcaldessa en funcions i candidata de BComú, Ada Colau, per a una "presa de contacte" després de les eleccions de diumenge.

Fonts republicanes han explicat a Europa Press que no són negociacions formals, sinó per escoltar les posicions de cadascú: "Han demanat de veure'ns perquè situen ERC com la clau de volta", subratllen.

Maragall també es va reunir dilluns a la tarda amb el candidat de Junts, Xavier Trias, i les mateixes fonts asseguren que les tres trobades han estat "cordials i discretes".