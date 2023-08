Maragall (ERC) no descarta entrar al govern de Barcelona i acusa el PSC de fer "passes a la dreta"

BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

El regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i candidat a l'Alcaldia en les municipals, Ernest Maragall, no ha descartat l'opció d'entrar al govern de Barcelona al costat del PSC i BComú i ha acusat el PSC d'estar "fent passes a la dreta" i quedar-se allà.

En una entrevista a Catalunya Ràdio d'aquest dimarts recollida per Europa Press, ha assenyalat que "el que no es pot permetre a la ciutat és tenir un govern que no respongui en nom de res" i ha exigit --textualment-- que abans del 'qui' i el 'com' cal parlar del 'què'.

"Ja he parlat amb el senyor Collboni i amb la senyora Colau. Ja sé que la senyora Colau té molta pressa per entrar al govern. Nosaltres no tenim la mateixa pressa", ha afegit, i ha valorat que encara no ha vist un acord de la qualitat i profunditat de l'acord del seu partit amb Trias per Barcelona, en les seves paraules.

Ha advertit que el que no faran serà "simplement negociar l'entrada al govern" local, i ha avisat que la proposta del seu partit --textualment-- implicarà un plantejament d'una ambició que hauran d'estar en condicions d'afrontar.

Preguntat per la seva continuïtat a l'Ajuntament de Barcelona, Maragall s'ha obert a prendre la decisió que correspongui "pensant més en l'esdevenir i en el futur immediat" i ha afegit --en les seves paraules-- que quatre anys són molt llargs.