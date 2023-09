Maragall (ERC) creu que Collboni no té "voluntat real" de formar govern amb ERC i BComú

BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -

El president del grup municipal d'ERC, Ernest Maragall, ha considerat aquest diumenge que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no té "voluntat real" de formar govern amb BComú i ERC, després que Collboni ha reiterat que aquesta és la seva voluntat.

En unes declaracions als periodistes al Saló de Cent de l'Ajuntament després d'assistir a la tradicional missa a la basílica de la Mercè, ha assegurat que aquesta no és la primera vegada que Collboni diu que vol aquest pacte, el qual Maragall veu "avui més lluny" que a l'inici de la legislatura.

"Portem tres mesos de govern i encara no ha mogut ni un dit en aquesta direcció més enllà de les declaracions. Els fets i les decisions van contra direcció", li ha retret, acusant-lo d'estar instal·lat en la provisionalitat permanent.

Preguntat per si li agradaria reunir-se amb el PSC i BComú per explorar aquest pacte, ha respost que ell està disposat i obligat a escoltar, que ell ja li ho va oferir abans de la investidura i que Collboni "no ha mogut ni un dit, no ho ha fet ni ho farà, i tot indica que no pensa fer-ho".

Ha criticat que la manifestació a Madrid contra l'amnistia "és la constatació que hi ha una Espanya que no vol entendre en absolut que Catalunya és una nació", i ha afegit que el Govern mantindrà l'exigència en la negociació amb el Govern central que, ha assegurat, donarà els seus resultats.