Maragall (ERC) considera que la investidura de Collboni (PSC) és "un 155 de facto" de l'Estat

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del grup municipal d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ha criticat la investidura del nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i ha considerat que "ahir (dissabte) l'Estat va decidir intervenir a Barcelona, va aplicar un 155 de facto".

En una entrevista a 'Rac1', recollida per Europa Press aquest diumenge, ha assegurat que el suport del PP a la candidatura socialista es deu a una decisió que "havien pres els representants del PP, des de Madrid, perquè les decisions es prenen a Madrid", ha lamentat.

Ha explicat que la seva intenció és continuar a l'Ajuntament durant la pròxima legislatura: "No crec que em vingui de gust donar-los el gust de desaparèixer a aquests senyors que han clavat les arpes a la nostra ciutat", ha afirmat.

Per ell, la novetat de la jornada d'investidura aquest dissabte va ser, textualment, el comportament de Comuns, i ha afegit que "la credibilitat de la senyora Colau està reduïda, no a zero, a sota zero" arran del seu suport a Collboni.

Ha considerat que la reflexió que ha de fer ERC és centrar-se en les eleccions generals del 23-J: "Reflexió el que significa és governar per construir país, que significarà com recuperem Barcelona d'aquesta ignomínia".