Maragall (ERC) atribueix la seva sortida de l'Ajuntament de Barcelona a un "canvi d'etapa"

No concreta el futur lideratge: "El qui és l'última de les qüestions conceptualment"

BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha atribuït la seva renúncia com a regidor a un "canvi d'etapa" basada en l'autodeterminació i la plenitud democràtica, ha dit, i considera que davant d'això cal plantejar-se noves estratègies.

Ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns, al costat de la portaveu d'ERC, Raquel Sans, després que divendres passat va anunciar en el ple municipal que renuncia a ser regidor i que el seu últim ple serà el del 22 de desembre.

Com ja va avançar en el ple, ha dit que ha pres la decisió de manera "meditada i conscient" després d'un període de reflexió, en el qual ha pres distància d'ell mateix i del seu entorn més pròxim, i ha pensat en el moment global.

"Estem en un moment de canvi d'etapa. Ho estan dient des del president Aragonès fins a tots els responsables d'ERC. És obvi que acabem de tancar, o hauríem de donar gairebé per tancada, l'etapa sota l'epígraf repressió, i que n'obrim una sota l'epígraf plenitud democràtica", ha afirmat.

En aquest context, Maragall ha dit que "ERC ha de posar tota la carn a la graella i aprofitar-ho bé i amb màxima confiança en ella mateixa, sabent que venen eleccions catalanes", i ha demanat exigència col·lectiva.

"Ens hem guanyat el dret a obrir una nova etapa amb l'autodeterminació en primer pla i això em demanava i m'ha ajudat a prendre la meva pròpia decisió", ha reiterat.

EL NOU LÍDER

Sobre el seu successor al capdavant del grup municipal, ha dit que les decisions sobre futurs lideratges les ha de prendre el partit: "M'imagina a mi designant un successor? És impresentable i inacceptable. Afortunadament no ha arribat ni a plantejar-se cap mesura per la meva banda".

Per ell, "el qui és l'última de les qüestions conceptualment", i l'important és el què, i ha insistit en la bona etapa que considera que s'obre, que requereix noves concrecions i nous resultats, ha dit.

No ha concretat si la nova líder d'ERC serà la portaveu del grup municipal, Elisenda Alamany, que va avançar en una roda de premsa que Maragall no acabaria el mandat a l'Ajuntament i que ella el rellevarà.

Amb tot, ha assegurat que ell continuarà sent membre d'ERC i un ciutadà lliure: "Això no vol dir desaparèixer ni callar ni deixar de ser o fer, sinó un canvi explícit de situació".

"És bo que s'obri una nova etapa. Que això es tradueixi amb la més absoluta llibertat per prendre les decisions que s'hagin de prendre i fer-ho sense cap hipoteca. Jo no vull ser hipoteca de res", ha conclòs.

LA "GENEROSITAT" DE MARAGALL

Sans ha agraït a Maragall, tant personalment com professionalment, la seva implicació amb ERC, i els valors que ha aportat a l'organització, i li ha reconegut que hagi pres la decisió de manera col·lectiva.

"Em quedo amb la seva generositat per sobre de tot", ha destacat la portaveu, que ha recordat el suport que li ha donat des dels seus inicis, per la qual cosa l'ha definit com un referent polític.