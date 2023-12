Maragall (ERC) afirma que l'acord ERC-PSOE "segur que beneficia Barcelona"

Creu que "una cop consolidada la situació a Espanya" ERC decidirà el seu rol a Barcelona



BARCELONA, 3 des. (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha afirmat que l'acord entre el seu partit i el PSOE "segur que beneficia Barcelona" perquè alguns punts, relatius al transport públic o a la recerca, tenen relació directa amb el que passa a la ciutat, ha dit.

"Per això, Barcelona és, d'alguna manera, el subjecte central d'aquestes noves possibilitats", ha explicat en una entrevista a 'El Nacional.cat', recollida per Europa Press aquest diumenge.

Sobre qui presidirà el grup quan marxi, ha respost que ERC ho haurà de decidir i que "hi ha unes situacions clares, hi ha un punt de partida perfectament definit, hi ha legítimes aspiracions de qui correspongui" i que la seva número dos, Elisenda Alamany, forma part de l'escenari, ha dit.

I en ser preguntat per si ERC ha d'entrar al govern municipal, ha considerat que "ara sembla que existeix un període possible de reflexió, debat i relació que permeti, quan sigui, quan toqui, prendre les decisions més adequades" en un escenari de ritme lent, ha dit.

"Ara, un cop consolidada la situació a Espanya, i un cop definida, per cert, no menys important, una certa expectativa de legítim i necessari debat democràtic de cara a les eleccions catalanes, és un any que tothom a Barcelona i a ERC també decideixi quin és el seu rol, de quina manera hi vol estar present i com hi vol participar", ha afegit.

S'ha referit textualment a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, com un encarregat provisional: "Però d'això a ser un govern, a estar en condicions d'oferir una globalitat, una visió, un projecte per a la ciutat, hi ha una immensa distància".