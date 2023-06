Maragall (ERC) acusa Colau de tenir "la clau decisiva" en la investidura de Collboni

Insisteix en una "operació d'estat" per evitar que Trias fos alcalde

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha acusat aquest dilluns l'exalcalde i líder de BComú, Ada Colau, de tenir "la clau decisiva" en la investidura de l'alcalde, Jaume Collboni (PSC).

"Qui va acabar decidint que preferia Collboni en aliança amb el PP és Colau", ha criticat en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha dit que els qui tenen l'última responsabilitat són els comuns.

Maragall ha insistit que veu una "operació d'estat" per evitar que el líder de Trias per Barcelona, Xavier Trias, fos alcalde governant amb ERC, després d'haver arribat a un acord que finalment no va prosperar pel suport d'última hora de BComú i el PP a Collboni.

"Aquí algú ha decidit entregar Barcelona al poder de l'Estat i ha decidit que qui prengui les decisions sobre la nostra ciutat siguin persones, institucions i poders absolutament aliens a la ciutat", ha reiterat.

"LA DERIVA CONSERVADORA DEL SOCIALISME"

Maragall ha criticat "la deriva conservadora del socialisme" perquè creu que el PSC acceptarà les propostes del líder del PP a Barcelona, Daniel Sirera, per donar suport a Collboni, entre les quals destaca no unir el tramvia per l'avinguda Diagonal i eliminar la reserva del 30% a habitatge protegit, entre d'altres.

"Aquí tenim una evidència creixent de la deriva conservadora del socialisme, cosa que fa encara més increïble com els comuns es troben còmodes amb aquesta situació", ha retret.

Així, ha lamentat "un govern de continuïtat per expressar tot allò que la ciutadania no volia".