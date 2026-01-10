Mar Lleixà (ERC), nova alcaldessa de Tortosa (Tarragona) en reemplaçament de Jordi Jordan (PSC)

TARRAGONA 10 gen. (EUROPA PRESS) -
Mar Lleixà (ERC) ha estat triada aquest dissabte com a nova alcaldessa de Tortosa (Tarragona), en la celebració d'un ple extraordinari, després de la renúncia del fins ara alcalde Jordi Jordan (PSC), d'acord amb el pacte de govern entre Movem Tortosa-PSC i ERC.
La candidata republicana ha rebut el suport de la majoria absoluta del ple, mentre que la candidata de Junts, Meritxell Roigé, ha obtingut 10 vots, ha informat el consistori en un comunicat.
Lleixà ha anunciat en el seu discurs que crearà una regidoria de llengua catalana i ha dit que treballarà per una Tortosa "cohesionada, connectada i centrada en les persones".