Un mapping a la Casa Batlló (Barcelona) evoca el seu aniversari, el de Passeig de Gràcia i el d'ISE

BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

La Casa Batlló de Barcelona ha estrenat un 'mapping' aquest dissabte a la nit per commemorar alhora els 120 anys de l'inici de les seves obres amb el projecte d'Antoni Gaudí, els 200 del passeig de Gràcia (on hi ha el propi edifici) i els 20 del saló audiovisual Integrated Systems Europe (ISE) de Fira de Barcelona.

Entre els assistents han estat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, i el tinent d'alcaldia d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme, Jordi Valls.

MAPPING DE SOFIA CRESPO

També hi ha estat l'autora del 'mapping', l'artista argentina Sofia Crespo, resident a Lisboa: la seva obra es titula 'Structures of Being' i està acompanyada amb música del britànic Robert M. Thomas enregistrada en el Palau de la Música Catalana.

Es projecta aquest dissabte cada mitja hora de 21 a 22.30, i diumenge de 19 a 22.30 amb la mateixa freqüència.