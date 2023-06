Manu Reyes (PP) torna a ser alcalde de Castelldefels (Barcelona) vuit anys després

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a l'Alcaldia de Castelldefels, Manu Reyes, ha estat triat aquest dissabte alcalde de la ciutat vuit anys després del pacte de govern amb Som Castelldefels.

Reyes ha aconseguit 15 vots en la sessió d'investidura i el ple no ha comptat amb la presència de la fins ara alcaldessa, Maria Miranda (PSC), que va renunciar a recollir l'acta de regidora.

El nou alcalde va guanyar les eleccions per primera vegada a Castelldefels el 2011 i va governar fins el 2015, també va repetir victòria el 2015 i 2019, però, en no obtenir majoria absoluta, els partits de l'oposició van pactar perquè no liderés el consistori.

ABAIXAR SOUS

En el seu primer discurs com a nou alcalde, Reyes ha assegurat que "les polítiques municipals se centraran en les persones i tornaran a posar la ciutadania al focus".

En una roda de premsa aquest dijous al costat del candidat del PP per Barcelona a les eleccions generals del 23 de juliol, Reyes va anunciar que la seva primera mesura seria abaixar "el sou a tot el consistori".