Manresa (Barcelona) impulsa un cercador de tràmits municipals basat en IA

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Manresa (Barcelona) ha impulsat un cercador de tràmits municipals basat en intel·ligència artificial (IA) per facilitar l'accés ciutadà als serveis del consistori.
El sistema de recomanació de tràmits "millora l'accés ciutadà als tràmits municipals perquè supera les limitacions dels cercadors tradicionals per paraules clau i facilita una relació més intuïtiva amb l'administració", ha explicat en un comunicat aquest dimecres la Diputació de Barcelona.
Ha afegit que el sistema permet formular preguntes en "llenguatge natural" i obtenir una proposta dels tràmits més concorde a les necessitats plantejades, amb una descripció i accés directe als tràmits proposats.