Maider Etxebarria (PSE), proclamada alcaldessa de Vitòria-Gasteiz amb el suport de PNB i PP

VITÒRIA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

Maider Etxebarria (PSE-EE) ha estat escollida alcaldessa de Vitòria-Gasteiz gràcies al suport que li han atorgat el PNB i el PP, el suport del qual, sumat al dels regidors del mateix Partit Socialista, li ha permès reunir la majoria absoluta necessària per ser investida en lloc de la candidata d'EH Bildu, Rocío Vitero, la llista més votada en les eleccions municipals, però que no ha obtingut prou vots en la sessió d'investidura d'aquest dissabte per liderar el Govern municipal de la capital alabesa.

La candidatura de Vitero ha aconseguit el suport dels set edils d'EH Bildu i els dos d'Elkarrekin --la coalició liderada per Podem--, mentre que Etxebarria ha obtingut el suport dels sis regidors del seu partit, els sis del PNB --soci de govern del PSE-EE a Vitòria-Gasteiz en la passada legislatura-- i els sis del PP.

Els resultats de les eleccions municipals del passat 28 de maig van situar EH Bildu com a primera força política de la capital alabesa, amb 24.845 vots i set regidors. En segon lloc va quedar el PSE-EE, amb 23.909 vots i sis regidors, mentre que el PP també va obtenir sis regidors, tot i que amb un nombre de vots (21.853) bastant inferior a l'assolit pels socialistes.

El PNB, que va ser el primer partit de Vitòria-Gasteiz en les eleccions del 2019 i que ha presidit el Govern municipal en els últims vuit anys, també va sumar sis escons, tot i que va quedar en quart lloc en els comicis del passat dia 28, amb 21.454 vots. La coalició de formacions d'esquerra encapçalada per Podem va obtenir dos edils pels 7.742 vots rebuts.

La sessió plenària d'aquest dissabte s'ha iniciat amb la formació de la Mesa d'edat, presidida pel regidor de més edat, Jon Armentia (PSE-EE), que ha estat acompanyat per la corporativa més jove, María Nanclares (PSE-EE).

El secretari ha llegit els noms de les 27 regidores i regidors electes. Després de la comprovació de les credencials i declaració dels Registres de Béns i d'Interessos de cada edil, realitzada prèviament, s'ha procedit a la crida individual per al jurament o promesa del càrrec.

Després del recompte dels vots, el president de la Mesa d'edat ha proclamat la nova alcaldessa, a la qual ha entregat el bastó de comandament i de la medalla corporativa.