Lucena (Aena) atribueix la no ampliació de l'aeroport del Prat a una falta de "lideratge polític"

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 8 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'Aena, Maurici Lucena, ha atribuït aquest dijous la no ampliació de l'Aeroport de Barcelona - El Prat a una falta de "lideratge polític" per part del Govern.

Ho ha dit aquest dijous a la taula rodona 'Ibex: el repte de liderar el mercat mundial' al costat del president executiu de Fluidra, Eloi Planes, i amb la presentació de l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, en el marc de la 34 Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra aquest dijous i divendres a La Seu d'Urgell (Lleida).

Lucena ha sostingut que el Govern de la Generalitat i el Govern central han acordat "asseure's i analitzar tècnicament les diferents opcions plantejades" respecte la possible ampliació de l'aeroport preguntat per on creu ell que ha de créixer la infraestructura.

Ha assenyalat que Aena va tenir "molt clar que calia emprendre el lideratge" davant la proposta d'ampliar l'aeroport del Prat per, segons ell, evitar que es culpés Madrid.

Així mateix, ha criticat que "no cal" que es reclami des dels territoris la gestió individualitzada de l'aeroport perquè, segons ell, els aeroports es gestionen combinant l'especificitat territorial amb les economies d'escala.

"L'EXCEPCIÓ" EL 2022

Lucena ha defensat que, el 2022, Aena ho va fer "millor que la mitjana perquè els aeroports espanyols van ser l'excepció en un estiu caòtic en l'operació aeroportuària".

"A més de prendre decisions encertades, moltes van ser intel·ligibles només des del lideratge de la gestió", ha sostingut el president d'Aena, que ha destacat que sense el talent dels treballadors no s'hauria pogut oferir un producte com el que va oferir Aena l'any passat, segons ell.

Finalment, ha assegurat que el sistema d'Aena és "extremadament eficient" i que es diferencia d'altres companyies perquè funciona en sistema de xarxa.