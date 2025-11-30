Love of Lesbian obre la programació musical de Barcelona a la FIL de Guadalajara (Mèxic)

GUADALAJARA (MÈXIC), 30 (EUROPA PRESS)
El grup barceloní Love of Lesbian ha obert amb èxit la programació musical de Barcelona com a convidada d'honor de la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara amb un concert davant d'unes 2.000 persones que han omplert el Foro FIL.
L'actuació del grup liderat per Santi Balmes, corejada des de la primera cançó, ha donat el tret de sortida a una programació musical diversa durant nou nits consecutives que pretén oferir una mostra representativa de l'escena actual de Barcelona.
Seguiran les actuacions de Queralt Lahoz, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, Lucia Fumero i Desilence, Tarta Relena i Maria Arnal, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, Rigoberta Bandini, Mushkaa i La Sra.Tomasa.