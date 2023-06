L'Orquestra del Liceu debuta a l'Òpera de París amb 'El castell de Barbablava' davant 2.000 espectadors

Alemany (Liceu) subratlla que l'orquestra es troba en un "molt bon moment"



PARÍS (FRANÇA), 10 juny (EUROPA PRESS) -

L'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu de Barcelona amb el seu director titular, Josep Pons, ha debutat aquest dissabte a la nit a l'Opéra Bastille de París amb la versió concert de 'El castell de Barbablava' al costat del baix baríton gal·lès Bryn Terfel i la soprano sueca Iréne Theorin, amb una ovació de més de 5 minuts entre els 2.000 assistents.

Terfel i Theorin han protagonitzat un duel enèrgic de veus per portar a escena l'òpera de Béla Bartók, un obra estrenada a Budapest el 1918 i que se surt dels codis del gènere, amb únicament dos personatges i una acció minimalista concentrada en una hora amb una partitura de gran intensitat dramàtica.

Amb llibret de Béla Balázs basat en un conte de Perrault, suposa un viatge a l'interior humà en el qual Judith arriba al castell ombrívol: vol obrir les portes perquè entre la llum i el duc Barbablava li va donant les set claus una a una, que revelaran informacions sobre la personalitat i el fosc passat del noble.

JOSEP PONS

Josep Pons, després de l'assaig de la tarda amb l'orquestra i els cantants, ha explicat que adora a Bartók, que "amb pocs gestos explica una gran història", i ha remarcat que li fascina el teatre de reflexió, psicològic, que construeix el compositor hongarès.

Bryn Terfel, que debuta en el rol de Barbablava i per primera vegada canta en hongarès --l'òpera tenia subtítols en anglès i francès--, ha destacat als mitjans el "joc psicològic del gat i el ratolí" d'aquesta obra, i també és la primera vegada que treballa al costat de Pons, al que ha elogiat.

CONVIDA A l'ÒPERA DE PARÍS Al LICEU MAR

El president del Patronat del Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany, ha assegurat que és un orgull pel Liceu i la seva orquestra interpretar a Bartók en l'Opéra Bastille: "Constitueix un esdeveniment. Ara mateix estem vivint el moment".

Alemany ha subratllat que l'orquestra del Liceu està "en un molt bon moment" en els concerts internacionals, però ha dit que no es tracta d'una competició, i ha convidat a l'Òpera de París quan s'obri el Liceu Mar, que espera que sigui el 2028.

ELOGI D'ALEXANDER NEEF

El director de l'Opéra National de París, Alexander Neef, ha destacat la "magnífica interpretació" de 'El castell de Barbablava' a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Liceu dirigida per Pons, i ha mostrat gratitud per la primera visita de la formació, que ha reunit 2.000 espectadors per a un aforament de 2.700 (74,2%).

Al concert han acudit la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga; la d'Acció Exterior, Meritxell Serret; l'ambaixador d'Espanya, Victorio Redondo, i l'ambaixador de la delegació permanent davant l'Unesco, José Manuel Rodríguez Uribes, entre d'altres.

Garriga i Serret han destacat que el debut de l'orquestra en l'òpera parisenca és un "reconeixement" i han valorat que és un gran acte de projecció internacional, de reforç de la cultura catalana.

175 ANIVERSARI DEL LICEU

Aquest concert, dins de les celebracions del 175 aniversari del Liceu, forma part de l'intercanvi que va possibilitar que al setembre de 2022 l'Orquestra de l'Òpera de París dirigida per Gustavo Dudamel actués en el coliseu líric barceloní.

És la segona vegada que l'orquestra del Liceu ho fa a l'estranger després del seu concert en 2017 a la seu de l'ONU en Ginebra.