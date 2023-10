L'oposició tomba les primeres ordenances fiscals de Collboni i no passen el tràmit en comissió

BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

Els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona (Junts, BComú, ERC, PP i Vox) han tombat les primeres ordenances fiscals del govern de Jaume Collboni (PSC) en votar-hi tots en contra en el tràmit de la Comissió d'Economia i Hisenda d'aquest dimecres.

El Govern municipal va presentar la setmana passada el projecte d'ordenances fiscals per al 2024, que s'havia de sotmetre a aprovació provisional en aquesta comissió per aprovar-se abans de finals d'any, ja que no es poden prorrogar.

Després del rebuig, el Govern municipal ha de presentar una nova proposta que s'haurà de tramitar en una comissió extraordinària, que es pot celebrar com a màxim el 27 d'octubre, data del ple d'aquest mes.