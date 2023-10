L'oposició tomba definitivament les ordenances de Collboni, inclosa la taxa de terrasses

BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

L'oposició a l'Ajuntament de Barcelona ha tombat definitivament aquest divendres les ordenances proposades pel govern de Jaume Collboni (PSC), inclosa la taxa de terrasses, que s'ha votat per separat i no ha comptat amb el suport per aprovar-se.

Tots els grups de l'oposició (Junts, BComú, ERC, PP i Vox) han votat en contra de les ordenances, excepte el Govern municipal (PSC), mentre que la taxa de terrasses ha rebut el suport del PP i Vox, a més del dels socialistes, però no n'hi ha hagut prou perquè prosperi.

En no aprovar-se les ordenances ni en comissió ni en el ple, el projecte decau i ja no es poden tramitar perquè entrin en vigor l'1 de gener, de manera que es mantenen les quotes vigents.