L'oposició reclama a Collboni que "trobi una solució" perquè se celebri la Telecogresca

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
Els grups de l'oposició al govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, li han reclamat que "trobi una solució" per garantir la continuïtat del festival universitari de la Telecogresca al parc del Fòrum.
En la proposició, presentada per BComú i que ha comptat amb el suport de Junts, ERC i el PP, i els vots en contra del PSC i Vox, el regidor dels Comuns Pau Gonzàlez ha demanat "generar eines" per continuar acompanyant el festival.
En concret, ha lamentat que es faci competir la Telecogresca contra els grans esdeveniments sense tenir en compte l'"esperit comunitari i voluntari" del festival, que permet als joves de la ciutat gaudir d'una proposta cultural assequible.
El regidor de Cultura, Xavier Marcé, ha sostingut que l'organització "hauria de decidir a què vol jugar" i on, si en la lliga de les grans concentracions estudiantils o en la dels festivals professionals.
Així mateix, ha assegurat que la solució per a la Telecogresca "es trobarà amb tranquil·litat" facilitant que la universitat li pugui donar ajuda i fent viable la celebració al Fòrum.