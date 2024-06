L'oposició a l'Hospitalet (Barcelona) càrrega contra Marín després de la seva sortida de l'Alcaldia

Critiquen la gestió de l'exalcaldessa en els seus 16 anys d'Alcaldia



L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 15 juny (EUROPA PRESS) -

Els grups de l'oposició al consistori de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la segona ciutat catalana en nombre d'habitants, han carregat aquest dissabte contra els successius mandats de la ja exalcaldessa Núria Marín (PSC), que ha formalitzat la seva sortida de l'Alcaldia després de 16 en el càrrec.

En un ple extraordinari per investir el nou alcalde, els representants d'ERC, PP, Vox i En Comú Podem han mostrat les seves reticències respecte de la gestió que ha portat Marín en l'executiu municipal, mentre que el grup del PSC ha reconegut l'"alta capacitat per acordar" de l'exalcaldessa.

El president d'ERC, Jaume Graells, que és el segon grup de la cambra municipal amb quatre regidors, ha expressat que amb la renúncia de Marín es tanca una etapa negativa per a la història de la ciutat, i ha valorat que les receptes aplicades pel PSC des del 2008 responen a fórmules del passat desfasades.

Graells ha assenyalat la situació dels serveis públics a la ciutat com una de les seves principals crítiques a la gestió de Marín al capdavant del govern municipal, si bé ha mostrat la disposició dels republicans de pactar amb el nou alcalde, David Quirós, per crear "ponts de diàleg".

PP, VOX I EN COMÚ PODEM

Per la seva banda, la portaveu del PP, Sonia Esplugas, que també compta amb quatre regidors al consistori, ha criticat que Marín marxi amb prou feines un any després de ser reelegida alcaldessa, la qual cosa qualifica de "frau i un any perdut" que la ciutat, diu, no es podia permetre.

El representant de Vox, Francisco Javier González, que compta amb tres regidors, ha assegurat que Marín deixa una ciutat on la criminalitat no para de créixer, i ha dit que el govern municipal infrafinancia serveis públics alhora que augmenta impostos per alimentar "la xarxa clientelar que assegura la permanència en el poder del PSC".

Finalment, el portaveu del grup d'En Comú Podem, amb tres regidors, Manuel Domínguez, ha remarcat que Marín deixa una herència que es patirà durant els pròxims anys, i ha dit que en les últimes dues dècades s'han generat nous problemes que, diu, venen d'abans, per la "acció i la inacció del govern municipal".

MARÍN, ALCALDESSA DES DEL 2008

Marín va arribar a l'Alcaldia de l'Hospitalet el 2008, i ara deixa la màxima responsabilitat al consistori un any després de revalidar el càrrec en les eleccions municipals del 2023, coincidint, a més, amb les negociacions per investir un nou president de la Generalitat.

Aquest dissabte, el ple municipal ha triat el socialista David Quirós com a nou alcalde, amb la majoria simple d'11 vots del grup socialista, i el PSC afronta els tres anys que queden de legislatura sense majoria absoluta, amb 13 regidors dels 27 que té el consistori.