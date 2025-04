L'oposició insta Collboni a intensificar la presència de la Guàrdia Urbana en el Pla Kanpai

Batlle assegura que els recursos per a les noves plantes judicials "estan a punt d'arribar"

BARCELONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

L'oposició de l'Ajuntament de Barcelona ha instat l'alcalde Jaume Collboni a incrementar la presència d'agents de la Guàrdia Urbana (GUB) en el Pla Kanpai --recentment presentat pels Mossos d'Esquadra-- amb l'objectiu de mantenir com una prioritat del govern municipal la lluita contra la multireincidència.

La proposició, presentada aquest dimecres en la Comissió de Seguretat per Junts, ha comptat amb el 'sí' del PSC, ERC, el PP i Vox, i l'abstenció de BComú, i també preveu que la futura Junta Local de Seguretat plantegi mantenir aquest pla de manera permanent a les zones amb els nivells més alts de fets delictius.

El president de Junts, Jordi Martí, ha valorat positivament el desplegament de 1.000 agents que es va dur a terme en els dispositius de fa dues setmanes, però ha advertit que anunciar-ho a "bombo i plateret" no és la millor estratègia abans de començar l'operatiu, segons ell.

D'altra banda, la proposta de Junts també inclou la petició a l'alcalde per instar el Govern central i la Generalitat a posar en marxa dels nous jutjats penals de judicis ràpids, que "encara estan pendents", segons la formació.

RESPOSTA DEL GOVERN

Per part del govern municipal, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha defensat que Barcelona ha estat pionera en els punts principals de la lluita contra la multireincidència, com l'increment de plantilles policials o la coordinació d'aquests cossos amb la resta.

Quant a l'obertura dels nous jutjats, Batlle ha destacat la bona relació amb la Conselleria de Justícia, des d'on han confirmat que tant els recursos humans com els materials "ja estan a punt d'arribar".

GRUPS

Per part de BComú, el regidor Marc Serra ha justificat el seu vot en el fet de "no saturar l'espai públic" de policia i antiavalots, ja que repetir de manera reiterada aquests dispositius podria provocar que no tinguin l'efecte dissuasiu previst.

D'altra banda, Jordi Coronas (ERC) ha assenyalat que implementar el Pla Kanpai és una bona decisió, sempre que es mantingui en el temps i no quedi com "un brindis al sol".

Per part del PP, Juan Milián ha criticat la situació "crítica" que viu el barri del Raval i ha demanat més mossos d'esquadra als carrers, i no pas a l'aeroport per fer fora la Guàrdia Civil, textualment.

Finalment, Gonzalo de Oro (Vox) ha explicat que la proposta de Junts és, segons ell, idèntica a la que ha presentat el seu partit en altres ocasions, i ha defensat que, des de l'arribada del seu grup, Barcelona s'ha plantejat "seriosament el problema de la seguretat".