L'oposició exigeix a Collboni que insti l'Estat a mantenir les tarifes del transport públic

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -

L'oposició a l'Ajuntament de Barcelona --formada per BComú, Junts, ERC, el PP i Vox-- ha votat a favor de la proposició de Junts per demanar a l'alcalde Jaume Collboni que insti l'Estat a mantenir la bonificació de les tarifes del transport públic per al 2025, en la Comissió de Mobilitat celebrada aquest dimarts.

Per part del govern municipal, la primera tinent d'alcaldia Laia Bonet, que també hi ha votat a favor, ha demanat als grups "més seriositat i respecte" en el debat sobre aquesta qüestió, i ha recordat que la decisió no depèn exclusivament de l'Ajuntament, en paraules seves.

No obstant això, la regidora de Junts Francina Vila li ha retret que té potestat per "bolcar el tema" en la taula d'Autoritat de Transports Metropolitans (ATM), a més de fixar les garanties necessàries per tenir un servei de qualitat tant en el transport públic de Barcelona com a Rodalies.

En la seva proposta, Junts demana mantenir els descomptes en títols com la T-Usual i la T-Jove, a més de mantenir les bonificacions de famílies monoparentals, nombroses i les persones a l'atur.

Finalment, inclouen també que l'Ajuntament insti l'Estat a executar totes les inversions de Rodalies per "modernitzar" la xarxa i reduir les deficiències de les infraestructures.