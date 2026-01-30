L'oposició de Collboni critica la "manca de lideratge" amb Rodalies i reprova la Generalitat

El govern municipal va constituir un comitè de crisi liderat per l'alcalde dimecres passat
BARCELONA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -
Els grups municipals de Junts, BComú i ERC han donat suport al ple d'aquest divendres a una moció amb la qual han reprovat la gestió de la Generalitat per les incidències de Rodalies i han criticat l'alcalde, Jaume Collboni, la seva "manca de lideratge" aquestes dues setmanes.
La moció ha comptat amb l'abstenció del PP i Vox i el vot en contra del PSC, i s'ha debatut en una sessió extraordinària centrada en Rodalies abans de celebrar-se el primer ple ordinari de l'any.
Collboni ha reiterat les seves disculpes als usuaris, ha recordat que dilluns va exigir al Govern central i la Generalitat dimissions a Adif i Renfe i ha afegit: "De responsabilitats, evidentment, en tenim, però també tots els que han governat".
INFORME MUNICIPAL
Respecte a les accions de l'executiu, un informe elaborat per la gerència municipal al qual ha tingut accés Europa Press apunta que el dimecres 21 de gener, l'endemà de l'accident de Gelida (Barcelona), es va constituir un comitè de crisi liderat per l'alcalde dedicat al seguiment i gestió de la crisi ferroviària.
Per la seva banda, el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha assenyalat que en aquesta mena de crisis "els barcelonins i barcelonines el que volen són solucions" i un cop s'assoleixin, es podran reclamar responsabilitats.
OPOSICIÓ
El president de Junts, Jordi Martí, ha qualificat de "pur maquillatge" les accions del govern municipal durant la suspensió de Rodalies, ha expressat vergonya pel lideratge de Collboni, qui ha acusat de prioritzar el seu partit a Barcelona i l'ha instat a encapçalar la manifestació del 7 de febrer.
La líder de BComú, Gemma Tarafa, ha constatat l'"absoluta" desaparició de l'alcalde des de l'accident de Gelida, ja que considera que hauria d'haver estat a primera línia reclamant millores als executius català i estatal, i li ha reclamat que es posi a treballar per Rodalies en comptes de l'Aeroport de Barcelona i la seva ampliació.
Per part d'ERC, la seva presidenta, Elisenda Alamany, ha exigit a Collboni "prendre consciència" que Barcelona és la capital de Catalunya i ha defensat el traspàs de Rodalies a Catalunya per guanyar la sobirania que, a parer seu, permetrà enlairar els recursos i trens necessaris.
El líder del PP, Daniel Sirera, ha retret a l'alcalde abandonar els barcelonins per defensar el president espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa: "Si això hagués passat en l'època de Maragall, ell hauria encapçalat la manifestació per exigir solucions. Ell defensava Barcelona, vostè Sánchez".
Finalment, el portaveu de Vox, Liberto Senderos, ha responsabilitzat el Partit Socialista d'un "col·lapse que no és nou ni és casual", i ha sostingut que l'error informàtic de Rodalies no es tracta d'una crisi tècnica, sinó que és el fruit d'un fracàs polític compartit dels partits que han estat al capdavant els últims anys.