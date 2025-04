L'oposició de Barcelona reprova Bonet pel retard als pisos del Besòs pendents de rehabilitar

Junts, BComú, el PP i Vox hi voten a favor i ERC s'absté

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

L'oposició a l'Ajuntament de Barcelona ha reprovat la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, pels pisos del barri del Besòs i el Maresme pendents de rehabilitar i que es podrien quedar fora dels fons europeus Next Generation per retards en els terminis previstos.

La proposta per reprovar Bonet, presentada per Junts i BComú, ha tirat endavant aquest dimecres en una Comissió d'Urbanisme extraordinària amb els vots a favor de Junts, BComú, el PP i Vox, l'abstenció d'ERC i el 'no' del PSC.

Els grups han criticat a la tinent d'alcalde retards en les obres de 6 dels 10 edificis pendents de rehabilitar, la qual cosa posa en perill el finançament del pla pilot que va anunciar l'Ajuntament el 2020.

Estava previst que les obres s'enllestissin el juny del 2026 per poder rebre els subsidis europeus, i l'objectiu del pla és millorar les deficiències que pateixen alguns edificis del barri, els quals també estan afectats per aluminosi.

"CANVIAR LES REGLES"

El regidor de Junts Damià Calvet ha lamentat les dificultats que tenen les comunitats de veïns per interactuar amb l'administració, i ha avisat que el pla preveia intervenir en més de 1.250 habitatges: "No anem bé".

També ha demanat a Bonet "canviar les regles" sobre la caducitat dels fons europeus perquè, si no es pot rebre aquests diners, repercutirà en l'esforç dels veïns, que hauran d'assumir el cost de la incompetència del consistori, textualment.

Lucía Martín (BComú) ha retret a Bonet el "menyspreu, abandonament, desconfiança i angoixa" que diuen sentir els veïns en veure que l'Ajuntament els dona l'esquena, segons ella.

Martín ha afegit textualment que, quan la presidenta de BComú, Janet Sanz, va ocupar el seu mateix càrrec durant el govern d'Ada Colau, va visitar desenes de vegades el barri per conèixer les seves problemàtiques: "No ha donat la cara i governar és més que dir frases buides".

RESPOSTA DE BONET

En la seva intervenció, Bonet ha afirmat que la prova pilot està en marxa i que el govern municipal està complint "tots els compromisos" assumits, i ha criticat que els governs de Xavier Trias (Junts) i d'Ada Colau (Comuns) tampoc no van oferir respostes als veïns, ja que només es van rehabilitar 11 edificis.

"Ningú no pot donar lliçons sobre què ha passat", ha dit Bonet, qui ha subratllat la complexitat de la gestió dels fons Next Generation i ha explicat que el govern municipal ha demanat allargar el termini perquè les obres no s'hagin d'enllestir abans del 2026, sinó que amb haver-les iniciat n'hi hagi prou per rebre la subvenció.

ERC, EL PP I VOX

La regidora d'ERC Eva Baró ha dit que el seu grup no ha vingut a reprovar, sinó a treballar per buscar solucions, i s'ha adreçat als Comuns per recordar-los que entre 2020 i 2023 no els van reprovar quan "no funcionava la rehabilitació".

Per part del PP, Juan Milián ha reconegut que Bonet no ha actuat amb "la celeritat que la situació exigia", i ha afegit que els Comuns tampoc no van fer servir les eines i el pressupost per rehabilitar els edificis.

Finalment, Liberto Senderos (Vox) ha subratllat la negligència de l'executiu municipal que, segons ell, és una conseqüència de "tantíssims anys de braços plegats".

ELS VEÏNS DEMANEN DIMISSIONS

En unes declaracions a la premsa, la portaveu de l'associació SOS Besòs, Tere Pardo, ha lamentat el "discurs triomfalista" de Bonet i que no s'hagi reunit ni una sola vegada amb les entitats afectades del barri.

Ha subratllat l'increment del cost de la reparació dels edificis per les demores, i ha assenyalat que hi ha veïns que tenen la casa apuntalada i que hi ha diversos informes dels bombers sobre el risc d'enfonsament dels sostres, raó per la qual ha demanat la intervenció de la Generalitat i dimissions al consistori.