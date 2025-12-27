L'oposició de Badalona (Barcelona) urgeix Albiol a activar l'Operació Hivern'

LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA 27 des. (EUROPA PRESS) -
Els grups municipals de PSC, ERC, ECP i Guanyem a Badalona (Barcelona) han urgit aquest dissabte l'alcalde Xavier García Albiol a "activar immediatament l'Operació Hivern' davant de les 70 persones que encara dormen sota l'autopista" després del desallotjament del B9.
En un comunicat conjunt, l'oposició l'acusa de no tenir cap dispositiu d'emergència: li reclama reobrir l'alberg municipal Can Bofí Vell i engegar dispositius d'emergència residencial "davant de la situació límit que viu la ciutat, el temporal i les pluges que segueixen aquests dies".
Assegura que ja s'hauria resolt la situació després del desallotjament "si Can Bofí Vell tingués obertes les 50 places i la parròquia del barri de Sant Crist hagués pogut atendre una quinzena més".
L'oposició recorda que Comuns, PSC i Guanyem, amb suport d'ERC, ja van registrar una moció en el Ple que exigia reactivar l'Operació Hivern' "quan encara no s'havia produït el desallotjament del B9".
També critica que la ciutat no té "cap estructura municipal estable d'atenció al sensellarisme" des del tancament de Can Bofí Vell a l'abril de 2024 i des que l'Ajuntament no és a la Taula Sense Llar.