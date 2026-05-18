L'oposició a Albiol (PP) demana explicacions per la seva "catastròfica gestió" a Badalona (Barcelona)

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
Els grups municipals del PSC, ERC, els Comuns i Guanyem a Badalona (Barcelona) han exigit aquest dilluns explicacions al govern de l'alcalde, Xavier Garcia Albiol (PP), per la seva "catastròfica gestió" de la ciutat.
En un comunicat conjunt, alerten que el Ministeri d'Hisenda ha inclòs Badalona entre els municipis obligats a activar mecanismes extraordinaris de finançament per afrontar el pagament a proveïdors, la qual cosa constitueix una situació "preocupant".
"És inadmissible que Badalona acumuli centenars de milions sense executar mentre els serveis essencials es continuen deteriorant i la ciutat pateix una evident manca d'inversions efectives", assenyalen en la missiva.
D'aquesta manera, han reclamat una reunió urgent amb l'alcalde i l'interventor municipal perquè donin explicacions sobre les mesures adoptades per l'Estat i l'impacte que suposen en les finances i la gestió municipals.
Així mateix, han alertat que la ciutat es troba en una "situació de paràlisi administrativa" atesa la manca de planificació per part de l'executiu d'Albiol i que alguns informes tècnics ja advertien de l'existència d'un romanent atípic.