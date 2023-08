Localitzen restes òssies de la necròpoli medieval jueva de les Roquetes a Tàrrega (Lleida)

LLEIDA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

Els treballs arqueològics de control en el desenvolupament d'unes obres a Tàrrega (Lleida) han permès localitzar restes òssies que pertanyen a dues inhumacions de la necròpoli medieval jueva les Roquetes.

En un comunicat aquest dimarts, la Conselleria de Cultura de la Generalitat ha informat que arqueòlegs i antropòlegs estudiaran les restes per aprofundir en els costums funeraris de l'època, edats, aspectes sobre la salut i possibles causes de la mort.

A més, treballaran per documentar i recuperar la possible presència d'objectes personals o funeraris, com amulets, anells i collarets.

S'ha confirmat la localització de restes òssies corresponents a dos enterraments en fosses individuals i l'equip d'arqueologia no descarta localitzar més inhumacions.

DES DE 2007

En la primera excavació a les Roquetes, el 2007, es van localitzar un total de 182 enterraments individuals i 69 individus enterrats en sis fosses comuns.

Van determinar que els esquelets dels individus enterrats en les fosses comuns, que tenien majoritàriament clars indicis de violència, corresponien a les víctimes de l'atac al call jueu de Tàrrega registrat el 1348, en plena pesta negra a Europa.