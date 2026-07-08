L'Observatori Fabra arriba als 40,5 graus, "rècord absolut" en 112 anys

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
L'estació automàtica de l'Observatori Fabra de Barcelona ha arribat aquest dimecres als 40,5 graus centígrads de temperatura màxima provisional, amb la qual cosa supera així el "rècord absolut" en 112 anys de dades.
L'última temperatura màxima registrada va ser el 30 de juliol del 2024, quan el termòmetre va arribar als 40 graus, informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a X.
L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dimecres la fase d'alerta per onada de calor "molt intensa" després que el Meteocat hagi assenyalat un risc 4 (en l'escala del 0 al 6) per avisos de calor, deixant enrere la fase preventiva.