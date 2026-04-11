Lluc Salellas anuncia que es presentarà a la reelecció com a alcalde de Girona el 2027

GIRONA 11 abr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha anunciat aquest dissabte que es presentarà a la reelecció com a alcalde en les eleccions municipals de 2027.
Durant un acte aquest dissabte ha dit que encapçalarà la llista de Guanyem Girona per "consolidar el projecte de govern" i continuar, apunta, amb la transformació de la ciutat, informa la formació en un comunicat.
La decisió sorgeix a proposta de la militància de Guanyem Girona i ha estat validada en una assemblea celebrada aquesta setmana, en la qual s'ha destacat "molt positivament" l'acció de govern i el lideratge de Salellas.
L'alcalde ha defensat que la ciutat necessita més anys de govern de Guanyem per continuar projectes en marxa en àmbits com l'habitatge, la transformació urbana, l'àmbit social i els serveis públics: "No ha estat un mandat fàcil, però el compromís amb Girona i amb el projecte de Guanyem em dona energia per continuar", ha sentenciat.
Entre aquestes, ha situat l'habitatge com a eix central de l'acció política i ha defensat la necessitat de "continuar ampliant les polítiques d'habitatge públic per garantir el dret a viure a la ciutat".
Respecte a la candidatura, la formació definirà durant aquest any les persones que acompanyaran a Salellas, encara que ja ha avançat que la llista consolidarà part de l'equip actual amb l'objectiu de revalidar un govern que "ha demostrat ser solvent".