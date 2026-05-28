Lleó XIV recorrerà part del carrer Rosselló en papamòbil per anar a la Sagrada Família

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)
El papa Lleó XIV recorrerà el dimecres 10 de juny part del carrer Rosselló en papamòbil de camí a la Sagrada Família de Barcelona, on encapçalarà a partir de les 19 hores la missa i acte de benedicció de la torre de Jesucrist.
Aquest recorregut per l'Eixample de Barcelona durarà uns 15 minuts i començarà a la cruïlla del carrer Rosselló amb Roger de Llúria i la Diagonal fins a la confluència dels carrers Rosselló i Sardenya.
Es preveu que aquest sigui un dels 3 actes en els quals el sant pare faci servir aquest emblemàtic vehicle, expliquen fonts de l'arquebisbat de Barcelona.
Els altres 2 moments en els quals farà servir el papamòbil seran el dia 9: quan arribi a l'abadia de Montserrat, recorrent la distància entre l'estació d'autobusos i la plaça que dona accés al monestir, i en l'acte de pregària de l'Estadi Olímpic, on el Papa farà un tomb per l'interior de l'estadi per acostar-se als assistents.
Les mateixes fonts expliquen que la resta de desplaçaments del sant pare durant la seva visita a Catalunya es faran en un vehicle estàndard tancat, amb les mesures de seguretat habituals per a les seves visites pastorals.
L'Ajuntament de Barcelona contempla que l'Eixample sigui un dels àmbits amb més impacte durant la visita del Papa, per la qual cosa a partir de les 7 hores del dia 10 es desplegarà un ampli perímetre de seguretat amb restriccions de circulació i aparcament, inclosos els carrers Rosselló i Sardenya.
PANTALLES A ARC DE TRIOMF I GLÒRIES
Per seguir el recorregut del pontífex, l'Ajuntament muntarà dues pantalles, una a Arc de Triomf i una altra a la plaça de les Glòries, davant el DHub, que s'afegiran a la instal·lació d'uns monitors als voltants de la Sagrada Família.
Fonts de l'arquebisbat han indicat que s'ha descartat instal·lar pantalles a l'exterior de l'Estadi Olímpic per motius de "seguretat".