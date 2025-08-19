Lleida tanca les piscines municipals del barri de Balàfia després de trobar excrements a l'aigua

LLEIDA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
La Paeria de Lleida ha tancat aquest dimarts les piscines municipals del barri de Balàfia després de detectar la presència d'excrements a l'aigua de la piscina gran, informa en un comunicat aquest dimarts.
Els tècnics municipals han donat l'alerta al matí sobre aquest fet, abans de l'obertura de les instal·lacions, i s'ha activat el protocol sanitari.
En aquests moments, s'estan duent a terme les analítiques sobre el PH de l'aigua i els controls i valors microbiològics, i l'empresa encarregada del manteniment iniciarà el tractament d'hipercloració per eliminar els bacteris.
L'alcaldessa accidental, Cristina Morón, ha explicat que la Paeria ha decretat el tancament per realitzar els treballs que estableix el protocol i per evitar les molèsties als usuaris de la instal·lació perquè les proves que han de fer-se "són incompatibles amb el bany".
Segons ha comentat, algú hauria saltat la tanca del recinte aquesta nit, fet que s'està investigant per part de la Guàrdia Urbana, i ha destacat que es tracta d'una pràctica que "s'està produint en diverses poblacions aquest estiu i que no ha de permetre's", per la qual cosa la Paeria reforçarà la vigilància durant els propers dies.