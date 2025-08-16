Lleida tanca la convocatòria de subvencions de Cooperació 2025 amb 25 projectes d'entitats

LLEIDA 16 ago. (EUROPA PRESS) -
La Regidoria de Cooperació de l'Ajuntament de Lleida ha tancat la convocatòria anual de subvencions d'aquest 2025 amb 25 projectes d'entitats de la ciutat rebuts, xifra que supera els 22 de l'any anterior.
El pressupost destinat a les ajudes també ha augmentat i és de 175.000 euros, respecte als 126.703 de 2024, informa aquest dissabte el consistori en un comunicat.
Els projectes presentats responen als àmbits dels drets humans, la igualtat de gènere, l'educació, la salut, la justícia ambiental i la cooperació al desenvolupament, i són impulsats per entitats de la ciutat que treballen tant a nivell internacional com local.
Es despleguen principalment en països d'Àfrica i Llatinoamèrica, amb Senegal com a país prioritari amb vuit projectes i intervencions a Gàmbia, Burkina Faso, Colòmbia, Moçambic, Haití, Tunísia, Ghana i Equador, mentre que cinc projectes estan pensats per a la seva execució directament a Lleida.
Els projectes seran enviats a un avaluador extern per mantenir la imparcialitat, que aquest any serà el Fons Català de Cooperació, que farà arribar les seves notes a finals de setembre, quan es resoldrà la convocatòria.