Lleida posa en marxa un servei telefònic d'atenció i gestió tributària

El nou servei telefònic d'atenció i gestió tributària
LLEIDA 2 nov. (EUROPA PRESS) -

La Paeria de Lleida posa en marxa aquest dilluns un servei telefònic d'atenció i gestió tributària, que permetrà als contribuents aclarir dubtes relatius als impostos, taxes i sancions i també dur a terme gestions senzilles totalment per telèfon.

El telèfon, el 973 135 105, funcionarà de dilluns a divendres laborables en horari de 9 a 14 hores, informa el consitori en un comunicat aquest diumenge.

La tinent d'alcalde de Bon Govern, Carme Valls, ha destacat que el servei "s'orienta a reduir la bretxa digital i a apropar l'administració a la ciutadania, per oferir un altre canal pel qual ser atesos de forma personalitzada".

A més, també es podran gestionar domiciliacions, canvis de dades fiscals, duplicats de documents de pagament i plans personalitzats de pagament.

Aquest servei complementa la seu electrònica i l'oficina virtual tributària de les quals ja disposa l'ajuntament.

