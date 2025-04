Lleida posa en marxa el nou servei de préstec de bicicletes LABici

LLEIDA 1 abr. (EUROPA PRESS) -

La Paeria de Lleida, a través de LleidaJove, ha impulsat i engegat el nou servei de préstec de bicicletes LABici per a una mobilitat "més sostenible" i per fomentar-ne l'ús quotidià com a mitjà de transport urbà.

En aquesta primera fase del projecte s'han posat 30 bicicletes recuperades i reciclades a disposició de la ciutadania, amb un cistell, canvi de marxes interior i sistema de seguretat complet, ha informat l'Ajuntament de Lleida aquest dimarts en un comunicat.

El préstec, destinat a persones més grans de 14 anys, té una durada inicial de 6 mesos, amb possibilitat de renovació fins a 1 any, i la fiança és de 60 euros, amb un servei de manteniment integral inclòs.