Lleida obre una convocatòria per a projectes de cooperació amb una partida de 175.000 euros

LLEIDA 29 juny (EUROPA PRESS) -

La Paeria de Lleida ha obert la convocatòria de subvencions a les ONGD i entitats de la ciutat que vulguin presentar projectes de cooperació i defensa dels drets humans, amb un pressupost de 175.823,40 euros, ha informat el consistori en un comunicat aquest diumenge.

Aquesta línia d'ajuts, impulsada per la Regidoria de Cooperació, permet presentar projectes amb accions destinades a la defensa dels drets humans i drets de les dones a Cooperació al Desenvolupament fins al 24 de juliol.

Està destinada a finançar projectes per treballar diversos eixos, com l'educació per a la transformació Social; l'acció humanitària; les migracions i el refugi, i la cooperació al desenvolupament d'ONGD a Lleida.