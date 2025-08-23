Lleida impulsa un procés participatiu per definir el seu futur urbanístic

LLEIDA 23 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Lleida ha engegat un procés participatiu per recollir els suggeriments de la ciutadania en relació amb el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), informa en un comunicat aquest dissabte.
El termini per presentar propostes estarà obert fins al 3 de novembre del 2025 i els ciutadans poden fer el tràmit de manera telemàtica, mitjançant la Seu Electrònica de la Paeria, o bé de manera presencial a les oficines de l'OMAC, l'OGAT i l'OAC als barris de la Bordeta, Sucs i Raimat.
Paral·lelament, el consistori ha habilitat una oficina tècnica del POUM a la cinquena planta de l'edifici Pal·las, perquè qualsevol persona pugui acudir per obtenir informació i resoldre dubtes.
Segons La Paeria, el POUM Lleida 2025 presenta una ciutat "moderna, sostenible i connectada que impulsa la mobilitat sostenible i l'increment d'espais verds".
El pla contempla grans projectes com el trasllat de la presó fora del nucli urbà, la renovació de la Fira de Lleida, la creació d'una nova ciutat esportiva als Mangraners, la revitalització del centre històric, l'ampliació dels Camps Elisis i la potenciació de l'eix comercial.