Lleida formarà a la Guàrdia Urbana en prevenció i atenció de violències masclistes

LLEIDA 1 nov. (EUROPA PRESS) -
La Paeria de Lleida formarà a 222 agents i comandos de la Guàrdia Urbana de Lleida de totes les àrees de la policia municipal en prevenció i atenció de violències masclistes, mitjançant la participació en la Jornada de Violència de Gènere, informa el consistori en un comunicat aquest dissabte.
La formació tractarà el marc legal, la dinàmica de les violències masclistes i perfils i indicadors de risc i es realitzaran quatre sessions.
És la primera vegada que Lleida impulsa una formació col·lectiva i de caràcter obligatori en aquest àmbit, que se celebrarà en la comissaria de la Guàrdia Urbana els dies 11, 13, 18 i 20 de novembre.
L'objectiu és que els participants coneguin el marc legal sobre violència masclista, siguin capaces de reconèixer signes de violència de gènere i coneguin el perfil psicològic més comú de les víctimes per poder intervenir adequadament en situacions professionals.
El consistori pretén promoure l'adquisició de competències relacionades amb el desenvolupament d'exigències tecnològiques, legislatives i procedimentals proporcionant les eines i coneixements necessaris per "afavorir la modernització i la qualitat dels serveis públics".