Lleida elabora un pla per facilitar la inserció laboral de treballadors d'Atent

L'empresa tancarà la seva planta a Lleida i planteja trasllats voluntaris o acomiadaments



LLEIDA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Lleida ha elaborat un pla d'actuació per facilitar la inserció laboral dels treballadors de l'empresa Atento que es puguin quedar sense feina per la intenció de la direcció de tancar el centre que té a la capital lleidatana, informa la Paeria aquest dimarts en un comunicat.

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el regidor de Joventut, Educació i Ocupació, Xavier Blanco, s'han reunit aquest dimarts amb el comitè d'empresa d'Atento per posar-se a la seva disposició i mostrar la seva preocupació enfront de l'anunci de l'empresa de tancar el seu centre a Lleida.

El tancament --detalla el consistori-- planteja un trasllat voluntari de les 102 persones que treballen a la ciutat de Lleida a altres destinacions de l'empresa a València, Madrid o Barcelona.

LA PAERIA DEMANARÀ INFORMACIÓ

Larrosa s'ha compromès amb els representants dels treballadors a demanar més informació a l'empresa, i els ha ofert un pla d'actuació per facilitar la seva reinserció al mercat laboral en el cas que hi hagi treballadors que no acceptin el trasllat de centre i es quedin sense ocupació.

El pla d'actuació de la Paeria, elaborat per l'Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí (IMO), inclou l'anàlisi dels perfils professionals de les persones afectades per eventuals acomiadaments, la valoració de competències necessàries per adaptar-se al mercat laboral actual, i formació, orientació i acompanyament per afavorir la inserció.