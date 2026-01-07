La llei de barris selecciona 6 de 16 municipis subvencionats el 2025 per la Diputació de Barcelona

XAVIER CLAPAROLS - DIPUTACIÓN DE BARCELONA
BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
Manresa, Mataró, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda i Vic han estat seleccionats per rebre els fons del programa de millora i integració urbana de la Generalitat, dins la llei de barris, i que a més són 6 dels 16 que van rebre subvencions de la Diputació de Barcelona per redactar els programes de memòria.
Aquests municipis s'afegeixen a Barcelona (també seleccionada pel Govern) i rebran recursos econòmics per regenerar els seus barris, un fet que reafirma el paper de la Diputació com un "actor clau en l'impuls de polítiques de regeneració urbana i acompanyament als municipis", informa l'organisme en un comunicat aquest dimecres.
Ha afegit que el recurs que la Diputació ofereix al territori té uns criteris de concessió en què es valora el nivell de renda de l'àrea urbana d'actuació, la justificació, els treballs duts a terme els darrers 5 anys i la proposta de redacció del programa.